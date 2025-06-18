США эвакуируют своих граждан из Израиля

Атака Ирана Израилем (Фото: x.com/Mdais)

Посол США в Израиле Майк Хакаби объявил, что Соединенные Штаты организуют эвакуацию американских граждан из Израиля. Об этом он сообщил в соцсети X.

В целях эвакуации граждан США из Израиля организуются специальные эвакуационные рейсы. Их будут выполнять морские круизные лайнеры, поскольку авиасообщение над Израилем сейчас не работает.

"Граждане США, желающие покинуть Израиль, – посольство США в Израиле работает над эвакуационными рейсами и отправкой круизных лайнеров. Вы должны зарегистрироваться в Программе регистрации Smart Traveler (STEP)", – сообщил посол.

Посольство США 17 июня сообщило, что прекращает работу по меньшей мере до 20 числа из-за опасений относительно безопасности сотрудников. В то же время там заявляли, что не планируют и не имеют возможности организовать эвакуацию американцев из страны.