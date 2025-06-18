США евакуюють своїх громадян з Ізраїлю
Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі оголосив, що Сполучені Штати організовують евакуацію американських громадян з Ізраїлю. Про це він повідомив у соцмережі X.
З метою евакуації громадян США з Ізраїлю організовуються спеціальні евакуаційні рейси. Їх виконуватимуть морські круїзні лайнери, оскільки авіасполучення над Ізраїлем зараз не працює.
"Громадяни США, які бажають покинути Ізраїль, – посольство США в Ізраїлі працює над евакуаційними рейсами та відправленням круїзних лайнерів. Ви повинні зареєструватися в Програмі реєстрації Smart Traveler (STEP)", – повідомив посол.
Посольство США 17 червня повідомило, що припиняє роботу щонайменше до 20 числа через побоювання за безпеку співробітників. Водночас там заявляли, що не планують та не мають можливості організувати евакуацію американців з країни.
- 16 червня Державний департамент США оголосив четвертий, найвищий, рівень ризику щодо Ізраїлю, Західного берега річки Йордан та сектору Гази й закликав американських громадян не подорожувати до них.
- 17 червня Президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає беззастережної капітуляції від Ірану і натякнув на можливу ліквідацію верховного лідера країни.
- У той же день газета The New York Times писала, що Іран підготував ракети та інше військове обладнання для ударів по американських базах у регіоні, якщо сили США приєднаються до бойових дій.