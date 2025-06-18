США евакуюють своїх громадян з Ізраїлю

Атака Ірану Ізраїлем (Фото: x.com/Mdais)

Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі оголосив, що Сполучені Штати організовують евакуацію американських громадян з Ізраїлю. Про це він повідомив у соцмережі X.

З метою евакуації громадян США з Ізраїлю організовуються спеціальні евакуаційні рейси. Їх виконуватимуть морські круїзні лайнери, оскільки авіасполучення над Ізраїлем зараз не працює.

"Громадяни США, які бажають покинути Ізраїль, – посольство США в Ізраїлі працює над евакуаційними рейсами та відправленням круїзних лайнерів. Ви повинні зареєструватися в Програмі реєстрації Smart Traveler (STEP)", – повідомив посол.

Посольство США 17 червня повідомило, що припиняє роботу щонайменше до 20 числа через побоювання за безпеку співробітників. Водночас там заявляли, що не планують та не мають можливості організувати евакуацію американців з країни.