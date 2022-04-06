США идентифицируют российских военных, совершивших зверства в Буче – CNN

США считают, что они смогут идентифицировать российские военные подразделения, совершившие зверства в Буче. Об этом заявил официальный представитель США, знакомый с актуальной информацией по этому вопросу, сообщает CNN.

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По словам чиновника, выявление причастных к инциденту "сейчас является чрезвычайно важным приоритетом" для разведывательного сообщества США.

Сбор и анализ разведывательных данных с использованием всех доступных инструментов и активов ведутся с тех пор, как поступили первые сообщения о зверствах.

По словам чиновника, неизвестно, объявят ли США о своих выводах публично, может быть принято решение оставить это на усмотрение Украины.

США также анализируют признаки того, что в Буче в то время, когда там массово убивали гражданских, находились несколько подразделений или групп российских военных.

3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области. Украинские спецназовцы начали зачистку Бучи.

На улицах пригорода Киева обнаружили тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям, гражданских. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами.

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины опубликовало первую часть списка военнослужащих армии России, которые "непосредственно причастны к убийствам" мирных граждан в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области.

Вадим Ребрина

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