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США идентифицируют российских военных, совершивших зверства в Буче – CNN

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 22:56
США идентифицируют российских военных, совершивших зверства в Буче – CNN - Фото
Массовые убийства мирных людей в Буче (фото – Telegram Михаила Подоляка)

США считают, что они смогут идентифицировать российские военные подразделения, совершившие зверства в Буче. Об этом заявил официальный представитель США, знакомый с актуальной информацией по этому вопросу, сообщает CNN.

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По словам чиновника, выявление причастных к инциденту "сейчас является чрезвычайно важным приоритетом" для разведывательного сообщества США.

Сбор и анализ разведывательных данных с использованием всех доступных инструментов и активов ведутся с тех пор, как поступили первые сообщения о зверствах.

По словам чиновника, неизвестно, объявят ли США о своих выводах публично, может быть принято решение оставить это на усмотрение Украины.

США также анализируют признаки того, что в Буче в то время, когда там массово убивали гражданских, находились несколько подразделений или групп российских военных.

  • 3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области. Украинские спецназовцы начали зачистку Бучи.
  • На улицах пригорода Киева обнаружили тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям, гражданских. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами.
  • Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины опубликовало первую часть списка военнослужащих армии России, которые "непосредственно причастны к убийствам" мирных граждан в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области.
Вадим Ребрина
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Россия США война буча
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