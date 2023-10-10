США могут объединить помощь Украине с пакетом поддержки Израиля – NBC News
Белый дом и Конгресс США рассматривают возможность объединить помощь Украине с пакетом поддержки Израиля. Об этом сообщает американская телекомпания NBC News со ссылкой на неназванных официальных лиц страны.
По мнению двух проукраинских законодателей обеих партий и чиновника Белого дома, такой подход может помочь обеспечить дополнительное финансирование Украины, невзирая на определенную оппозицию со стороны республиканцев.
Однако окончательного решения пока нет, добавляют журналисты.
Отмечается, что группа консерваторов в Палате представителей "решительно выступает против нового финансирования для Украины, о котором попросил Белый дом".
В то же время, выделение дополнительной помощи Израилю после нападения боевиков ХАМАС на страну не вызывает такого сопротивления среди членов Конгресса США, пишет NBC News.
Представитель администрации президента США заявил, что Белый дом "оценивает политическую жизнеспособность объединения помощи Украине и Израилю".
Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что потребности обоих государств важны, а США являются "достаточно большой, экономически жизнеспособной и достаточно динамичной" страной, чтобы поддерживать обоих.
- Белый дом просит Конгресс выделить для Украины $ 24 млрд до конца 2023 года. В последний раз Конгресс одобрял $48 млрд в декабре 2022-го – до того, как республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей.
- 30 сентября обе палаты Конгресса поддержали резолюцию о финансировании правительства США на следующие 45 дней: туда не включено новое финансирование Украины до 18 ноября. Президент США Байден заверял, что "есть договоренность" в Конгрессе о продолжении военной помощи.
- Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.
Читайте также: Маккарти готов вернуться на должность спикера Палаты представителей – Bloomberg
Комментарии