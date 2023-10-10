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США могут объединить помощь Украине с пакетом поддержки Израиля – NBC News

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 10:26
США могут объединить помощь Украине с пакетом поддержки Израиля – NBC News - Фото
Белый дом (Фото: ЕРА, Yuri Gripas)

Белый дом и Конгресс США рассматривают возможность объединить помощь Украине с пакетом поддержки Израиля. Об этом сообщает американская телекомпания NBC News со ссылкой на неназванных официальных лиц страны.

По мнению двух проукраинских законодателей обеих партий и чиновника Белого дома, такой подход может помочь обеспечить дополнительное финансирование Украины, невзирая на определенную оппозицию со стороны республиканцев.

Однако окончательного решения пока нет, добавляют журналисты.

Отмечается, что группа консерваторов в Палате представителей "решительно выступает против нового финансирования для Украины, о котором попросил Белый дом".

В то же время, выделение дополнительной помощи Израилю после нападения боевиков ХАМАС на страну не вызывает такого сопротивления среди членов Конгресса США, пишет NBC News.

Представитель администрации президента США заявил, что Белый дом "оценивает политическую жизнеспособность объединения помощи Украине и Израилю".

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что потребности обоих государств важны, а США являются "достаточно большой, экономически жизнеспособной и достаточно динамичной" страной, чтобы поддерживать обоих.

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Милана Головань
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