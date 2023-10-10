США можуть об'єднати допомогу Україні з пакетом підтримки Ізраїлю – NBC News

Білий дім і Конгрес США розглядають можливість об'єднати допомогу Україні з пакетом підтримки Ізраїлю. Про це повідомляє американська телекомпанія NBC News з посиланням на неназваних офіційних осіб країни.

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На думку двох проукраїнських законодавців обох партій і чиновника Білого дому, такий підхід може допомогти забезпечити додаткове фінансування України, попри певну опозицію з боку республіканців.

Утім, остаточного рішення поки немає, додають журналісти.

Зазначається, що група консерваторів у Палаті представників "рішуче виступає проти нового фінансування для України, про яке попросив Білий дім".

Водночас виділення додаткової допомоги Ізраїлю після нападу бойовиків ХАМАС на країну не викликає такого опору серед членів Конгресу США, пише NBC News.

Представник адміністрації президента США заявив, що Білий дім "оцінює політичну життєздатність об'єднання допомоги Україні й Ізраїлю".

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що потреби обох держав важливі, а США є "досить великою, економічно життєздатною та достатньо динамічною" країною, щоб підтримувати обох.

Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

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