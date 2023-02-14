США могут отправить Украине 5000 штурмовых винтовок и 1,6 млн стрелковых патронов — WSJ

США рассматривают возможность отправки Украине 5000 штурмовых винтовок и 1,6 млн патронов, которые предназначались для поддерживаемых Ираном боевиков в Йемене. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Известно, что в Пентагоне планируют отправить Украине более 5000 штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов к стрелковому оружию, небольшое количество противотанковых ракет и более 7000 неконтактных взрывателей, изъятых в последние месяцы у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе на Иран.

В посольстве Украины в США не стали комментировать данную информацию, от комментариев отказались и в Белом доме.

По словам одного американского чиновника, оружие, которое предназначалось марионетками Ирана, будет использовано для помощи Украине, так как Тегеран поставляет вооружения России.

Винтовки и боеприпасы были конфискованы в последние месяцы США и Францией в рамках усилий, направленных на предотвращение контрабанды Ираном оружия в Йемен.

Читайте также: Остин: США не видят подготовки масштабного наступления РФ, но позаботятся о защите Украины

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.