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США могут отправить Украине 5000 штурмовых винтовок и 1,6 млн стрелковых патронов — WSJ

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 20:09
США могут отправить Украине 5000 штурмовых винтовок и 1,6 млн стрелковых патронов — WSJ - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

США рассматривают возможность отправки Украине 5000 штурмовых винтовок и 1,6 млн патронов, которые предназначались для поддерживаемых Ираном боевиков в Йемене. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников. 

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Известно, что в Пентагоне планируют отправить Украине более 5000 штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов к стрелковому оружию, небольшое количество противотанковых ракет и более 7000 неконтактных взрывателей, изъятых в последние месяцы у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе на Иран.

В посольстве Украины в США не стали комментировать данную информацию, от комментариев отказались и в Белом доме. 

По словам одного американского чиновника, оружие, которое предназначалось марионетками Ирана, будет использовано для помощи Украине, так как Тегеран поставляет вооружения России. 

Винтовки и боеприпасы были конфискованы в последние месяцы США и Францией в рамках усилий, направленных на предотвращение контрабанды Ираном оружия в Йемен.

Читайте также: Остин: США не видят подготовки масштабного наступления РФ, но позаботятся о защите Украины

Дмитро Гриниченко
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США война Иран оружие военная помощь
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