США могут отправить Украине 5000 штурмовых винтовок и 1,6 млн стрелковых патронов — WSJ
США рассматривают возможность отправки Украине 5000 штурмовых винтовок и 1,6 млн патронов, которые предназначались для поддерживаемых Ираном боевиков в Йемене. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.
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Известно, что в Пентагоне планируют отправить Украине более 5000 штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов к стрелковому оружию, небольшое количество противотанковых ракет и более 7000 неконтактных взрывателей, изъятых в последние месяцы у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе на Иран.
В посольстве Украины в США не стали комментировать данную информацию, от комментариев отказались и в Белом доме.
По словам одного американского чиновника, оружие, которое предназначалось марионетками Ирана, будет использовано для помощи Украине, так как Тегеран поставляет вооружения России.
Винтовки и боеприпасы были конфискованы в последние месяцы США и Францией в рамках усилий, направленных на предотвращение контрабанды Ираном оружия в Йемен.
- Выступая перед встречей в Рамштайне, генсек НАТО Столтенберг заявил, что союзники приложат все усилия, чтобы Украина как можно скорее получила обещанное ей тяжелое вооружение.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ему пока нечего объявить насчет возможной передачи западных самолетов Украине.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно выстоять в битве на истощение за Бахмут.
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