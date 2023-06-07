США надеются, что Китай подтолкнет Россию к выводу войск из Украины – посол

Посол США в Китае Николас Бернс надеется, что Пекин сделает "правильный выбор", подтолкнув Москву к выводу войск из Украины и завершению войны. Его слова передает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы очень надеемся, что они сделают правильный выбор, но правильный выбор Китая состоит в том, чтобы подтолкнуть Россию соблюдать международное право, вывести свои войска и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины", — сказал он.

Бернс добавил, что "подобный сценарий развития действий ожидает увидеть весь мир".

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну спровоцировали НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

30 мая 2023 года президент Зеленский заявил, что Китай может "ходить по канату где-то снаружи" между Западом и Россией.

3 июня спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что его страна может отправить в Европу еще одну китайскую делегацию по войне России против Украины.

Читайте также: Китай "обеспокоен" подрывом Каховской ГЭС, намекает на чью-то "выгоду". В Раде отреагировали

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.