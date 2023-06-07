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США надеются, что Китай подтолкнет Россию к выводу войск из Украины – посол

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 19:01
США надеются, что Китай подтолкнет Россию к выводу войск из Украины – посол - Фото
Николас Бернс (Фото: ЕРА)

Посол США в Китае Николас Бернс надеется, что Пекин сделает "правильный выбор", подтолкнув Москву к выводу войск из Украины и завершению войны. Его слова передает CNN.

"Мы очень надеемся, что они сделают правильный выбор, но правильный выбор Китая состоит в том, чтобы подтолкнуть Россию соблюдать международное право, вывести свои войска и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины", — сказал он.

Бернс добавил, что "подобный сценарий развития действий ожидает увидеть весь мир".

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну спровоцировали НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
  • 30 мая 2023 года президент Зеленский заявил, что Китай может "ходить по канату где-то снаружи" между Западом и Россией.
  • 3 июня спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что его страна может отправить в Европу еще одну китайскую делегацию по войне России против Украины.

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Милана Головань
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