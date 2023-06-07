Китай "обеспокоен" подрывом Каховской ГЭС, намекает на чью-то "выгоду". В Раде ответили

Представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь выразил "обеспокоенность" подрывом Каховской ГЭС российскими оккупантами и начал говорить о чьей-то "выгоде" от техногенной катастрофы. Об этом он сообщил на заседании Совбеза, цитирует его пропагандистское агентство Синьхуа, которое контролирует Компартия КНР.

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По его словам, Пекин "серьезно обеспокоен" гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями подрыва гидроэлектростанции.

"Призываем все стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права и делать все возможное для защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры", — сказал Чжан.

Он упомянул угрозу для Запорожской атомной электростанции и заявил, что в случае ядерной катастрофы никто не может остаться застрахованным.

"Ни одна из сторон, особенно страны с большим влиянием, не должны разжигать огонь и нагнетать напряженность, а тем более пытаться извлечь выгоду из расширяющихся кризисов для продвижения своей собственной стратегической повестки дня", — отметил дипломат.

На последнее высказывание китайского посла о "выгоде стран с большим влиянием" отреагировал глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко, который намекнул, что именно Китай наживается на войне, так как покупает огромные объемы российского газа и нефти со скидкой из-за западных санкций против РФ.

"Возможно, он имел в виду страну, которая наживается, покупая сейчас огромные объемы российского газа и нефти со скидкой?", — заявил парламентарий.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну спровоцировали НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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