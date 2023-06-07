Китай "обеспокоен" подрывом Каховской ГЭС, намекает на чью-то "выгоду". В Раде ответили
Представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь выразил "обеспокоенность" подрывом Каховской ГЭС российскими оккупантами и начал говорить о чьей-то "выгоде" от техногенной катастрофы. Об этом он сообщил на заседании Совбеза, цитирует его пропагандистское агентство Синьхуа, которое контролирует Компартия КНР.
"Призываем все стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права и делать все возможное для защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры", — сказал Чжан.
Он упомянул угрозу для Запорожской атомной электростанции и заявил, что в случае ядерной катастрофы никто не может остаться застрахованным.
"Ни одна из сторон, особенно страны с большим влиянием, не должны разжигать огонь и нагнетать напряженность, а тем более пытаться извлечь выгоду из расширяющихся кризисов для продвижения своей собственной стратегической повестки дня", — отметил дипломат.
На последнее высказывание китайского посла о "выгоде стран с большим влиянием" отреагировал глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко, который намекнул, что именно Китай наживается на войне, так как покупает огромные объемы российского газа и нефти со скидкой из-за западных санкций против РФ.
"Возможно, он имел в виду страну, которая наживается, покупая сейчас огромные объемы российского газа и нефти со скидкой?", — заявил парламентарий.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Подрыв станции можно объяснить только как акт терроризма, решение никаких других задач такого полного уничтожения плотины не требовало бы, заявил гендиректор Укргидроэнерго.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что подрыв Каховской ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.
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