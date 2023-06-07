Китай "стурбований" підривом Каховської ГЕС, натякає на чиюсь "вигоду". У Раді відреагували
Представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь висловив "занепокоєння" підривом Каховської ГЕС російськими окупантами та почав говорити про чиюсь "вигоду" від техногенної катастрофи. Про це він повідомив на засіданні Ради безпеки, цитує його пропагандистська агенція Сіньхуа, яку контролює Компартія КНР.
За його словами, Пекін "серйозно стурбований" гуманітарними, економічними та екологічними наслідками підриву гідроелектростанції.
"Закликаємо всі сторони конфлікту дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права і робити все можливе для захисту цивільних осіб та цивільної інфраструктури", — сказав Чжан.
Він згадав загрозу для Запорізької атомної електростанції та заявив, що у разі ядерної катастрофи ніхто не може залишитися застрахованим.
"Жодна зі сторін, особливо країни з великим впливом, не повинні розпалювати вогонь і ескалювати напруженість, а тим більше намагатися отримати вигоду з криз, що розширюються, для просування свого власного стратегічного порядку денного", — зазначив дипломат.
На останній вислів китайського посла про "вигоду країн з великим впливом" відреагував голова зовнішньополітичного комітету Верховної Ради Олександр Мережко, який натякнув, що саме Китай наживається на війні, оскільки купує величезні обсяги російського газу та нафти зі знижкою через західні санкції проти РФ.
"Можливо, він мав на увазі країну, яка наживається, купуючи зараз величезні обсяги російського газу та нафти зі знижкою?" — заявив парламентар.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, рішення жодних інших завдань такого повного знищення греблі не вимагало б, заявив гендиректор Укргідроенерго.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що підрив Каховської ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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