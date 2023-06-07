Китай "стурбований" підривом Каховської ГЕС, натякає на чиюсь "вигоду". У Раді відреагували

Представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь висловив "занепокоєння" підривом Каховської ГЕС російськими окупантами та почав говорити про чиюсь "вигоду" від техногенної катастрофи. Про це він повідомив на засіданні Ради безпеки, цитує його пропагандистська агенція Сіньхуа, яку контролює Компартія КНР.

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За його словами, Пекін "серйозно стурбований" гуманітарними, економічними та екологічними наслідками підриву гідроелектростанції.

"Закликаємо всі сторони конфлікту дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права і робити все можливе для захисту цивільних осіб та цивільної інфраструктури", — сказав Чжан.

Він згадав загрозу для Запорізької атомної електростанції та заявив, що у разі ядерної катастрофи ніхто не може залишитися застрахованим.

"Жодна зі сторін, особливо країни з великим впливом, не повинні розпалювати вогонь і ескалювати напруженість, а тим більше намагатися отримати вигоду з криз, що розширюються, для просування свого власного стратегічного порядку денного", — зазначив дипломат.

На останній вислів китайського посла про "вигоду країн з великим впливом" відреагував голова зовнішньополітичного комітету Верховної Ради Олександр Мережко, який натякнув, що саме Китай наживається на війні, оскільки купує величезні обсяги російського газу та нафти зі знижкою через західні санкції проти РФ.

"Можливо, він мав на увазі країну, яка наживається, купуючи зараз величезні обсяги російського газу та нафти зі знижкою?" — заявив парламентар.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

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