США сподіваються, що Китай підштовхне Росію до виводу військ з України – посол Штатів

Посол США в Китаї Ніколас Бернс сподівається, що Пекін зробить "правильний вибір", підштовхнувши Москву до виведення військ з України та завершення війни. Його слова передає CNN.

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"Ми дуже сподіваємося, що вони зроблять правильний вибір, але правильний вибір Китаю полягає в тому, щоб підштовхнути Росію дотримуватись міжнародного права, вивести свої війська та відновити суверенітет і територіальну цілісність України", – сказав він.

Бернс додав, що "такий сценарій розвитку дій очікує побачити весь світ".

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

30 травня 2023 року президент Зеленський заявив, що Китай може "ходити канатом десь зовні" між Заходом і Росією.

3 червня спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей заявив, що його країна може відправити до Європи ще одну китайську делегацію щодо війни Росії проти України.

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