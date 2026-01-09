США нашли Мадуро благодаря слежке через ИИ. Экс-полковник Бундесвера говорит, что это лишь верхушка
Во время операции США в Венесуэле под названием "Абсолютная решимость", американские войска использовали искусственный интеллект Project Maven. Он долгое время анализировал жизнь диктатора Николаса Мадуро и помог вычислить, где тот будет находиться во время операции, сообщил в комментарии для LIGA.net экс-полковник Бундесвера и председатель политико-военного общества Ральф Тиле.
США вместо масштабного вторжения с тысячами солдат применили доктрину JADC2 – единый "коллективный разум", где сенсоры в космосе, хакеры и пилоты действуют как один организм. ИИ Project Maven стал ключевым элементом операции.
Его запустили в 2017 году и за этот период Project Maven научился автоматически анализировать видео с дронов. Как предположил аналитический YouTube-проект AI with Arun Show, в Венесуэле ИИ создал "Паттерн жизни" (Pattern of Life) Мадуро. Алгоритмы не только следили за ним, но и анализировали все данные.
К примеру, чтобы избежать покушений Мадуро годами применял тактику "блуждающей цели". Он никогда не спал в одной и той же комнате две ночи подряд, постоянно меняя спальни в своей резиденции Фуэрте-Тиуна. Однако, анализируя скачки напряжения, ИИ вычислил, в какой именно части бункера в три часа ночи включали кондиционер или специфическое освещение.
Месяцами искусственный интеллект накапливал петабайты данных, чтобы выявить закономерности, невидимые для человеческого глаза. Система, в частности, отслеживала передвижение кортежей, доставку продуктов, график выгула домашних животных и даже данные с "умных" счетчиков электроэнергии.
В результате длительной работы алгоритм выдал вероятность нахождения Мадуро в конкретной точке с точностью до 98%. Таким образом, привычки диктатора сделали его мишенью.
Тиле объяснил LIGA.net, что Maven – это лишь верхушка айсберга. США развернули многодоменную структуру C4ISTAR и операции в электромагнитном спектре (EMSO).
Благодаря этому они не просто "заглушили" противовоздушную оборону, а провели "когнитивную атаку", где враг даже не понимал, что его системы уже под контролем Вашингтона.
"Maven включен в процесс, но мы говорим о структуре, охватывающей общие циклы разведки и оперативного планирования. Это гибридные функции, которые содержат когнитивную войну и EMSO. Система оркестрирует работу нескольких государственных учреждений и инструментов власти в операциях, основанных на эффектах (effects-based operations)", – уточнил он.
- В ночь на 3 января в столице Венесуэлы раздавались взрывы и летала авиация. Впоследствии стало известно, что США проводят в стране операцию.
- Позже Трамп заявил, что Мадуро и его жену схватили и вывезли из Венесуэлы. Супругов обвинили в наркоторговле. 5 января состоялся суд, на котором Мадуро не признал себя виновным.
- По нефти из Венесуэлы – в США заявили, что будут продавать ее "бессрочно". По словам Трампа, Штаты заработали на нефти $4 млрд за день.
- 9 января Трамп отменил вторую волну атак на Венесуэлу, заявив, что страна пошла на сотрудничество.
Комментарии (0)