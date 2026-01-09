США знайшли Мадуро завдяки стеженню через ШІ. Експолковник Бундесверу каже це лише верхівка

Звички венесуельського диктатора перетворили його на мішень – штучний інтелект назвав його місцеперебування з точністю 98%

Арешт Мадуро та його дружини (Фото: EPA/Stringer)

Під час операції США у Венесуелі під назвою "Абсолютна рішучість", американські війська використали штучний інтелект Project Maven. Він тривалий час аналізував життя диктатора Ніколаса Мадуро і допоміг вирахувати, де той перебуватиме під час операції, повідомив у коментарі для LIGA.net експолковник Бундесверу та голова політично-військового товариства Ральф Тіле.

США замість масштабного вторгнення із тисячами солдатів застосували доктрину JADC2 – єдиний "колективний розум", де сенсори в космосі, хакери та пілоти діють як один організм. ШІ Project Maven став ключовим елементом операції.

Його запустили 2017 року, і за цей період Project Maven навчився автоматично аналізувати відео з дронів. Як припустив аналітичний YouTube-проєкт AI with Arun Show, у Венесуелі ШІ створив "Паттерн життя" (Pattern of Life) Мадуро. Алгоритми не тільки стежили за ним, а й аналізували всі дані.

До прикладу, щоб уникнути замахів Мадуро роками застосовував тактику "блукаючої цілі". Він ніколи не спав у тій самій кімнаті дві ночі поспіль, постійно змінюючи спальні у своїй резиденції Фуерте-Тіуна. Однак, аналізуючи стрибки напруги, ШІ вирахував, у якій саме частині бункера о третій ночі вмикали кондиціонер або специфічне освітлення.

Місяцями штучний інтелект накопичував петабайти даних, щоб виявити закономірності, невидимі для людського ока. Система, зокрема, відстежувала пересування кортежів, доставлення продуктів, графік вигулу домашніх тварин і навіть дані з "розумних" лічильників електроенергії.

У результаті тривалої роботи алгоритм видав імовірність перебування Мадуро в конкретній точці з точністю до 98%. Таким чином, звички диктатора зробили його мішенню.

Тіле пояснив LIGA.net, що Maven – це лише верхівка айсберга. США розгорнули багатодоменну структуру C4ISTAR та операції в електромагнітному спектрі (EMSO).

Завдяки цьому вони не просто "заглушили" протиповітряну оборону, а провели "когнітивну атаку", де ворог навіть не розумів, що його системи вже під контролем Вашингтона.

"Maven включений у процес, але ми говоримо про структуру, що охоплює спільні цикли розвідки та оперативного планування. Це гібридні функції, які містять когнітивну війну та EMSO. Система оркеструє роботу кількох державних установ та інструментів влади в операціях, що базуються на ефектах (effects-based operations)", – уточнив він.