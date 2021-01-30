США не будут ослаблять санкции против России за Крым – американский посол в РФ
США не будут ослаблять санкции против России, введенные из-за оккупации Крыма. Об этом в эфире канала Дождь заявил посол США в РФ Джон Салливан, передает российский РБК.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий", – сказал он.
Дипломат отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон "глубочайшим образом привержены такому решению проблемы, которое было бы справедливым для Украины и ее народа".
Салливан также добавил, что вопрос Украины остается приоритетным для США, передает пропагандистский ресурс правительства РФ ТАСС. Посол подчеркнул: Конгресс и исполнительная власть США не единожды заявляли о недопустимости изменения границ без соблюдения закона.
- 26 января новый президент США Джо Байден поговорил с главой РФ Владимиром Путиным. В разговоре Байден в частности заявил, что Америка будет твердо защищать суверенитет Украины.
- В Офисе президента Владимира Зеленского считают наполнение их разговора идеальным для Украины. В ОП заявили, что Байден указал Путину: единственный шанс РФ на нормальные отношения с цивилизованным миром – прекращение агрессии, в первую очередь – против Украины.
- 27 января на Всемирном экономическом онлайн-форуме в Давосе Путин заявил, что "нелегитимные санкции", торговые барьеры и "подобная нечестная игра" критически повышают риски одностороннего применения военной силы.
Читайте также: Байден не сдерживался при разговоре с Путиным – Псаки
Комментарии