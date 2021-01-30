США не будут ослаблять санкции против России за Крым – американский посол в РФ

США не будут ослаблять санкции против России, введенные из-за оккупации Крыма. Об этом в эфире канала Дождь заявил посол США в РФ Джон Салливан, передает российский РБК.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий", – сказал он.

Дипломат отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон "глубочайшим образом привержены такому решению проблемы, которое было бы справедливым для Украины и ее народа".

Салливан также добавил, что вопрос Украины остается приоритетным для США, передает пропагандистский ресурс правительства РФ ТАСС. Посол подчеркнул: Конгресс и исполнительная власть США не единожды заявляли о недопустимости изменения границ без соблюдения закона.

Читайте также: Байден не сдерживался при разговоре с Путиным – Псаки

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.