США не подтвердили вывод войск России из авиабазы в Сирии. Но Москва ищет силы для Украины

Пентагон сейчас не может подтвердить сообщения о якобы выводе российских войск из авиабазы Хмеймим в Сирии, однако видит, что Москва "открывает вентили" для поиска дополнительных сил для войны в Украине. Об этом заявил на брифинге представитель оборонного ведомства США Джон Кирби.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Спикер ответил отрицательно на вопрос, может ли он подтвердить, что РФ выводит свои войска из авиабазы Хмеймим. По его словам, США видели сообщения о якобы выводе некоторых российских военных из операций за рубежом, но пока ничего не могут подтвердить.

"Я не могу подтвердить это конкретное сообщение о Сирии. Но совершенно ясно, что россияне открывают вентили, чтобы попытаться создать больший приток потенциальных военнослужащих для использования в Украине", – сказал он.

По его словам, Пентагону известно, что Россия продолжает попытки пополнить свои силы на Донбассе. В частности возраст зачисления на военную службу был поднят до 50 лет, чтобы к армии могли присоединиться более пожилые россияне. Он отметил, что РФ пытается подписывать контракты и привлекать резервистов.

"Они продолжают нести потери каждый божий день в этой войне. Мы знаем, что они потеряли не только солдат, но и много техники и оружия. В этой войне они тратят значительное количество своих запасов крылатых ракет и высокоточных боеприпасов. Итак, мы знаем, что они ищут способы пополнить", – подытожил он.

Читайте также: В Россию приехали сирийские специалисты по бочковым бомбам – Guardian

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.