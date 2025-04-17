США не предупредили ключевые страны Европы о ядерных переговорах с Ираном – NYT
Ключевые европейские страны не были предупреждены американскими чиновниками о возобновлении США переговоров с Ираном касательно его ядерной программы. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на двух неназванных европейских чиновников.
Ядерные переговоры между США и Ираном прошли 12 апреля в Омане. Министерство иностранных дел Ирана назвало их "конструктивными", а президент США Дональд Трамп выразил надежду на быстрое решение.
Великобритания, Франция и Германия были инициаторами, посредниками и подписантами ядерного соглашения 2015 года. Также они пытались самостоятельно продвинуть переговоры касательно нового соглашения.
По словам собеседника журналистов, администрация Трампа "не слишком заинтересована в том, что говорят европейцы".
"Это все об односторонности, и они мало консультируются", – сказал европейский чиновник.
NYT пишет, что в совокупности Европа, которая является одной из сильнейших экономик мира и имеет почти 750 миллионов населения, хоть и является основным союзником США, но не приоритетом Трампа.
Он видит в Европе соперника или противника, считая, что Европейский Союз был создан, "чтобы обмануть Соединенные Штаты".
- Второй раунд переговоров между США и Ираном пройдет в Италии. Это подтвердил министр иностранных дел Италии Таяни.
- В интервью, которое опубликовано 16 апреля, глава МАГАТЭ высказал мысль, что Иран "недалеко" от того, чтобы иметь ядерное оружие.