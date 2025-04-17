США не предупредили ключевые страны Европы о ядерных переговорах с Ираном – NYT

Европа не является приоритетом президента США, он видит в Европе соперника или противника, пишут журналисты

Модели иранских ракет в Тегеране (Фото: depositphotos.com)

Ключевые европейские страны не были предупреждены американскими чиновниками о возобновлении США переговоров с Ираном касательно его ядерной программы. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на двух неназванных европейских чиновников.

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Ядерные переговоры между США и Ираном прошли 12 апреля в Омане. Министерство иностранных дел Ирана назвало их "конструктивными", а президент США Дональд Трамп выразил надежду на быстрое решение.

Великобритания, Франция и Германия были инициаторами, посредниками и подписантами ядерного соглашения 2015 года. Также они пытались самостоятельно продвинуть переговоры касательно нового соглашения.

По словам собеседника журналистов, администрация Трампа "не слишком заинтересована в том, что говорят европейцы".

"Это все об односторонности, и они мало консультируются", – сказал европейский чиновник.

NYT пишет, что в совокупности Европа, которая является одной из сильнейших экономик мира и имеет почти 750 миллионов населения, хоть и является основным союзником США, но не приоритетом Трампа.

Он видит в Европе соперника или противника, считая, что Европейский Союз был создан, "чтобы обмануть Соединенные Штаты".