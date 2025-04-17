США не попередили ключові країни Європи про ядерні переговори з Іраном – NYT

Європа не є пріоритетом президента США, він бачить у Європі суперника або супротивника, пишуть журналісти

Моделі іранських ракет у Тегерані (Фото: depositphotos.com)

Ключові європейські країни не були попереджені американськими чиновниками про відновлення США переговорів з Іраном щодо його ядерної програми. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на двох неназваних європейських чиновників.

Ядерні переговори між США та Іраном пройшли 12 квітня в Омані. Міністерство закордонних справ Ірану назвало їх "конструктивними", а президент США Дональд Трамп висловив сподівання на швидке рішення.

Велика Британія, Франція та Німеччина були ініціаторами, посередниками та підписантами ядерної угоди 2015 року. Також вони намагалися самостійно просунути переговори щодо нової угоди.

За словами співрозмовника журналістів, адміністрація Трампа "не дуже зацікавлена в тому, що кажуть європейці".

"Це все про односторонність, і вони мало консультуються", – сказав європейський чиновник.

NYT пише, що в сукупності Європа, яка є однією з найсильніших економік світу і має майже 750 мільйонів населення, хоч і є основним союзником США, але не пріоритетом Трампа.

Натомість він бачить у Європі суперника або супротивника, вважаючи, що Європейський Союз був створений, "щоб обдурити Сполучені Штати".