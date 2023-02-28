США не видят доказательств хищений оружия Запада. ВСУ используют его эффективно — Пентагон

США не видят доказательств, что западные вооружения используются Украиной не по назначению, ВСУ эффективно применяют их на поле боя. Об этом сообщила помощник главы Пентагона Селеста Валландер в Палате представителей США, цитирует ее канал CNN.

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По ее словам, США не нашли никаких доказательств, что американское оружие, отправленное Украине, было обнаружено за ее пределами.

Она отметила, что Вашингтон видит, что передовые подразделения Вооруженных Сил Украины каждый день эффективно использую помощь на поле боя.

Валландер заявила, что США адаптировали свои методы подотчетности к условиям боевых действий, чтобы избежать риска незаконного отвлечения внимания.

Другой представитель Пентагона, генерал-лейтенант Дуглас Симс, заявил, что сообщений о пропаже оружия из Украины нет, а избавляться от него не в интересах украинцев.

Ряд ультраправых республиканцев в Палате представителей, которые являются сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа , регулярно выступают против военной и финансовой помощи США Украине. Они акцентируют внимание на внутренней политике США и поддерживают изоляционизм во внешней политике. Сам Трамп также призывал неоднократно сократить военную помощь Украине, а также выступал за фактическую капитуляцию Украины в войне против РФ, предлагая "договориться" с Кремлем.

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Дмитро Гриниченко

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