США о переговорах в Саудовской Аравии: Главная задача – продвигать формулу мира Зеленского

Главная задача саммита по Украине в Саудовской Аравии – это представить международному сообществу формулу мира президента Владимира Зеленского. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, передает Голос Америки.

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По словам Кирби, на саммите в Саудовской Аравии, посвященном окончанию войны России против Украины, состоится "продолжение процесса, начатого много месяцев назад – это представление и продвижение мирной формулы, которую выдвинул президент Зеленский", чтобы шире ознакомить международное сообщество с предложениями Киева и заручиться его поддержкой большего количества государств.

Представитель Белого дома подчеркнул, что краеугольным камнем украинской формулы мира есть сохранение суверенитета и территориальной ценности Украины.

"Ключевым компонентом, и мы никогда не должны об этом забывать, является уважение к территориальной целостности и суверенитету, потому что вся формула президента Зеленского базируется на этой идее, ключевом положении Устава ООН, и это то, под чем может подписаться каждая нация, конечно, кроме России", – подчеркнул Кирби.

5-6 августа в Саудовской Аравии должны состояться переговоры об окончании войны в Украине, на которые пригласили представителей 30 стран мира, но без России.

Украина и западные официальные лица надеются, что эти переговоры позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.

Зеленский несколько недель назад сказал, что Россия может пойти на серьезные переговоры, когда Вооруженные Силы Украины будут на пороге Крыма.

В Госдепе США заявили, что не планируют "каких-либо конкретных результатов" на переговорах в Саудовской Аравии

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