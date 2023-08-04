США про переговори у Саудівській Аравії: Головне завдання – просувати формулу миру Зеленського
Головне завдання саміту щодо України в Саудівській Аравії – це представити міжнародній спільноті формулу миру президента Володимира Зеленського. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Голос Америки.
За словами Кірбі, на саміті в Саудівській Аравії, присвяченому закінченню війни Росії проти України, відбудеться "продовження процесу, розпочатого багато місяців тому – це представлення та просування мирної формули, яку висунув президент Зеленський", щоб ширше ознайомити міжнародну спільноту з пропозиціями Києва та заручитися його підтримкою більшої кількості держав.
Представник Білого дому наголосив, що наріжним каменем української формули миру є збереження суверенітету та територіальної цінності України.
"Ключовим компонентом, і ми ніколи не повинні про це забувати, є повага до територіальної цілісності та суверенітету, тому що вся формула президента Зеленського базується на цій ідеї, ключовому положенні Статуту ООН, і це те, під чим може підписатися кожна нація, звичайно, крім Росії", – наголосив Кірбі.
- 5-6 серпня у Саудівській Аравії мають відбутися переговори про закінчення війни в Україні, на які запросили представників 30 країн світу, але без Росії.
- Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці переговори дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах із Росією.
- Зеленський кілька тижнів тому сказав, що Росія може піти на серйозні переговори, коли Збройні сили України будуть на порозі Криму.
- У Держдепі США заявили, що не планують "будь-яких конкретних результатів" на переговорах у Саудівській Аравії
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