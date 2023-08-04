США про переговори у Саудівській Аравії: Головне завдання – просувати формулу миру Зеленського

Головне завдання саміту щодо України в Саудівській Аравії – це представити міжнародній спільноті формулу миру президента Володимира Зеленського. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Голос Америки.

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За словами Кірбі, на саміті в Саудівській Аравії, присвяченому закінченню війни Росії проти України, відбудеться "продовження процесу, розпочатого багато місяців тому – це представлення та просування мирної формули, яку висунув президент Зеленський", щоб ширше ознайомити міжнародну спільноту з пропозиціями Києва та заручитися його підтримкою більшої кількості держав.

Представник Білого дому наголосив, що наріжним каменем української формули миру є збереження суверенітету та територіальної цінності України.

"Ключовим компонентом, і ми ніколи не повинні про це забувати, є повага до територіальної цілісності та суверенітету, тому що вся формула президента Зеленського базується на цій ідеї, ключовому положенні Статуту ООН, і це те, під чим може підписатися кожна нація, звичайно, крім Росії", – наголосив Кірбі.

5-6 серпня у Саудівській Аравії мають відбутися переговори про закінчення війни в Україні, на які запросили представників 30 країн світу, але без Росії.

Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці переговори дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах із Росією.

Зеленський кілька тижнів тому сказав, що Росія може піти на серйозні переговори, коли Збройні сили України будуть на порозі Криму.

У Держдепі США заявили, що не планують "будь-яких конкретних результатів" на переговорах у Саудівській Аравії

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