США о восстановлении зернового коридора: Россия слышит сигнал требования со всего мира

США надеются на возобновление зернового соглашения, а Россия получает сигнал со всего мира с требованием перестать использовать еду в качестве оружия, заявил государственный секретарь Энтони Блинкен. Об этом он сообщил в эфире ABC.

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Журналист спросил, собирается ли США говорить непосредственно с представителями РФ и есть ли шанс возобновить зерновое соглашение.

"Слушайте, мы на это надеемся. Но больше, чем факт, из-за которого мы на это надеемся, это то, что страны во всем мире, включая наиболее пострадавшие страны хотят, чтобы это произошло", – ответил Блинкен.

Он упомянул недавний саммит Россия-Африка и заметил, что на него не явилась "половина африканских лидеров".

"Но те, кто это сделал, очень ясно дали понять Владимиру Путину, что они хотят возобновить это соглашение. Кения заявила, что разрыв Россией этого соглашения был ударом в спину", – сказал Блинкен.

По его мнению, Россия "слышит сигнал требования" со всего мира, что ей следует прекратить использовать еду как оружие в войне против Украины.

17 июля 2023 года Россия объявила о выходе по Черноморской зерновой инициативе. В течение следующих дней РФ начала наносить массированные удары дронами и ракетами по городам на юге Украины.

27 июля генсек ООН заявил, что "горсть пожертвований" России зерна другим странам не сможет противостоять "драматическим" последствиям выхода РФ из зернового соглашения.

3 августа Reuters сообщило, что более 75 стран "обязуются принять меры, чтобы положить конец использованию продовольствия как оружия войны и угрозы голода гражданского населения как тактики ведения войны".

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