США про відновлення зернового коридору: Росія чує сигнал вимоги з усього світу

США сподіваються на відновлення зернової угоди, а Росія отримує сигнал з усього світу з вимогою перестати використовувати їжу як зброю, заявив державний секретар Ентоні Блінкен. Про це він повідомив в ефірі ABC.

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Журналіст запитав, чи збираються США говорити безпосередньо з представниками РФ та чи є шанс відновити зернову угоду.

"Слухайте, ми на це сподіваємося. Але більше, ніж факт, через який ми на це сподіваємося, це те, що країни в усьому світі, включно з країнами, які найбільше постраждали, хочуть, щоб це сталося", – відповів Блінкен.

Він згадав нещодавній саміт Росія-Африка і зауважив, що на нього не з'явилась "половина африканських лідерів".

"Але ті, хто це зробив, дуже чітко дали зрозуміти Володимиру Путіну, що вони хочуть відновити цю угоду. Кенія заявила, що розрив Росією цієї угоди був ударом у спину", – сказав Блінкен.

На його думку, Росія "чує сигнал вимоги" з усього світу, що їй треба припинити використовувати їжу як зброю у війні проти України.

17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Впродовж наступних днів РФ почала завдавати масованих ударів дронами та ракетами по містах на півдні України.

27 липня генсек ООН заявив, що "жменя пожертв" Росії зерна іншим країнам не зможе протистояти "драматичним" наслідкам виходу РФ із зернової угоди.

3 серпня Reuters повідомило, що понад 75 країн "зобов'язуються вжити заходів, щоб покласти край використанню продовольства як зброї війни та загрози голоду цивільного населення як тактики ведення війни".

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