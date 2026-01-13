США осудили удар "Орешником" по Украине: Было бы хорошо, если бы РФ подкрепила свои слова действиями

Тэмми Брюс (Фото: Kena Betancur / EPA)

12 января Соединенные Штаты осудили российский удар ракетой "Орешник" по Львовской области и призвали Россию "подкрепить свои слова действиями" насчет достижения мира. Об этом заявила Тэмми Брюс, заместитель представителя Америки при ООН, во время экстренного заседания Совета безопасности этой организации относительно российских атак.

Она напомнила, как "всего несколько дней назад" американские дипломаты встретились с европейскими и украинскими коллегами, чтобы "продвинуть переговоры в направлении [достижения] длительного мира". Вероятно, речь идет о переговорах в Париже 6 января.

"Благодаря лидерству президента Трампа мы сейчас ближе к соглашению, чем когда-либо с начала войны. Несмотря на это, Россия осуществила новые атаки на Украину, в частности запустила баллистическую ракету "Орешник", способную нести ядерный боезаряд, попав на территорию Украины вблизи границы с Польшей и НАТО", – отметила чиновница.

По ее словам, эта атака является "очередной опасной и непонятной эскалацией" войны, хотя США "срочно работают" с Украиной, другими партнерами и РФ, чтобы завершить войну путем переговоров.

Чиновница заявила, что обеим сторонам "следует искать пути деэскалации", однако подчеркнула, что действия Москвы "угрожают расширением и интенсификацией войны".

"Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти атаки являются издевательством над делом мира, которое имеет чрезвычайно важное значение для мира и для президента Трампа", – добавила Брюс.

Она также напомнила РФ, что почти год назад та поддержала в Совбезе ООН американскую резолюцию насчет войны: этот документ призывал к "скорейшему окончанию конфликта и установлению длительного мира".

"Было бы хорошо, если бы Россия подкрепила свои слова действиями. В духе этой резолюции Россия, Украина и Европа должны серьезно стремиться к миру и положить конец этому кошмару", – подытожила представительница США.