США засудили удар "Орєшніком" по Україні: Було б добре, якби РФ підкріпила свої слова діями

Теммі Брюс (Фото: Kena Betancur / EPA)

12 січня Сполучені Штати засудили російський удар ракетою "Орєшнік" по Львівській області й закликали Росію "підкріпити свої слова діями" щодо досягнення миру. Про це заявила Теммі Брюс, заступниця представника Америки при ООН, під час екстреного засідання Ради безпеки цієї організації щодо російських атак.

Вона нагадала, як "лише декілька днів тому" американські дипломати зустрілися з європейськими та українськими колегами, щоб "просунути переговори у напрямку [досягнення] тривалого миру". Напевно, йдеться про переговори у Парижі 6 січня.

Читайте також Що відомо про "Орєшнік": характеристики балістичної ракети

"Завдяки лідерству президента Трампа ми зараз ближчі до угоди, ніж будь-коли з початку війни. Попри це, Росія здійснила нові атаки на Україну, зокрема запустила балістичну ракету "Орєшнік", здатну нести ядерний боєзаряд, поціливши територію України поблизу кордону з Польщею та НАТО", – зауважила посадовиця.

За її словами, ця атака є "черговою небезпечною та незрозумілою ескалацією" війни, хоча США "терміново працюють" з Україною, іншими партнерами та РФ, щоб завершити війну шляхом переговорів.

Чиновниця заявила, що обидвом сторонам "слід шукати шляхи деескалації", однак наголосила, що дії Москви "загрожують розширенням та інтенсифікацією війни".

"Ми засуджуємо атаки Росії, що тривають і посилюються, на енергетичні об'єкти України та іншу цивільну інфраструктуру. Ці атаки є знущанням зі справи миру, яка має надзвичайно важливе значення для світу та для президента Трампа", – додала Брюс.

Вона також нагадала РФ, що майже рік тому та підтримала у Радбезі ООН американську резолюцію щодо війни: цей документ закликав до "швидкого закінчення конфлікту та встановлення тривалого миру".

"Було б добре, якби Росія підкріпила свої слова діями. У дусі цієї резолюції Росія, Україна та Європа повинні серйозно прагнути миру та покласти край цьому кошмару", – підсумувала представниця США.