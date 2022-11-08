США ответили на сообщения о разговорах Салливана с Кремлем: Ничего об Украине без Украины
США придерживаются принципа ничего об Украине без Украины. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, реагируя на публикации о конфиденциальных переговорах советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с топ-помощниками российского диктатора Владимира Путина.
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Она не ответила прямо, говорил ли с ними Салливан, но сказала, что США оставляют за собой право обсуждать на высшем уровне вопросы, которые вызывают озабоченность Вашингтона.
"Это произошло в течение последних нескольких месяцев. Наши разговоры были сосредоточены только на снижении рисков в отношениях между США и Россией. Мы продолжаем придерживаться нашего основного принципа "ничего об Украине без Украины"", – сказала она.
Об этом же принципе напомнил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.
- 5 ноября Салливан был в Киеве. Он заявил, что США помогут Украине всем необходимым и сделают все возможное для освобождения Херсона.
- 6 ноября The Washington Post сообщил, что администрация президента США Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать готовность к дипломатическому урегулированию конфликта.
- 7 ноября WSJ сообщила, что Салливан в последние месяцы вел конфиденциальные переговоры с топ-советниками Путина. Салливан подтвердил, что контакт с Кремлем остается открытым.
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