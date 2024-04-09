США передали Украине стрелкового оружия на бригаду: забрали у Ирана, который вез хуситам

В частности, передали 500 000 патронов к стрелковому оружию и 5000 АК-47, пулеметов, снайперских винтовок и РПГ-7

Фото: US Central Command

Американское правительство передало ВСУ оружие и боеприпасы на одну бригаду – конфисковали из грузов, которые Иран хотел передать своим союзникам-хуситам. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США в X (экс-Twitter).

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В общей сложности Соединенные Штаты передали ВСУ более 5000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм (в частности, подходит для АК и снайперских винтовок).

Этого достаточно, чтобы оснастить одну украинскую бригаду стрелковым оружием – это оружие поможет Украине защититься от российского вторжения, акцентируют военные США.

Американское правительство получило право конфисковать эти боеприпасы еще 1 декабря 2023 года – Минюст выиграл гражданские иски против иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

В период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года эти боеприпасы изъяли Центральное командование США и военно-морские силы партнеров Штатов из четырех отдельных транзитных безгосударственных судов.

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По американским данным, боеприпасы передавались от Ирана йеменским хуситам в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН.

Американское центральное командование отмечает, что стремится работать с союзниками и партнерами, чтобы противостоять потоку иранской летальной помощи в регионе всеми законными средствами, включая санкции США и ООН и путем запретов.

"Поддержка Ираном вооруженных групп угрожает международной и региональной безопасности, нашим силам, дипломатическому персоналу и гражданам региона, а также гражданам наших партнеров. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы пролить свет и остановить дестабилизационную деятельность Ирана", – заключают в сообщении.

Йеменские хуситы – союзники ХАМАС в войне с Израилем. Поскольку у Йемена и Израиля нет общей границы, хуситы объявили Израилю морскую блокаду и начали обстреливать и захватывать суда в Красном море, поставив под риск торговлю через Суэцкий канал.

10 января Совбез ООН одобрил резолюцию, требующую от хуситов немедленно прекратить нападения на суда.

В ночь на 12 января по указанию Байдена США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

13 января йеменские хуситы ошибочно атаковали танкер под флагом Панамы, перевозившего российскую нефть.

21 марта Bloomberg заявил, что хуситы заверили Россию и Китай в том, что их суда, проплывающие через Красное море и Аденский залив, не будут атаковать.

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