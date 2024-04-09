США передали Україні стрілецької зброї на одну бригаду: забрали в Ірану, який віз хуситам

Зокрема, передали 500 000 набоїв до стрілецької зброї та 5000 АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок й РПГ-7

Фото: U.S. Central Command

Американський уряд передав ЗСУ зброю та боєприпаси на одну бригаду – конфіскували з вантажів, які Іран хотів передати своїм союзникам-хуситам. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США у X (екс-Twitter).

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Загалом Сполучені Штати передали ЗСУ понад 5000 автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, ручних протитанкових гранатометів РПГ-7 та понад 500 000 патронів калібру 7,62 мм (зокрема, підходить для АК та снайперських гвинтівок СВД).

Цього достатньо, аби оснастити одну українську бригаду стрілецькою зброєю – ця зброя допоможе Україні захиститися від російського вторгнення, акцентують військові США.

Американський уряд отримав право конфіскувати ці боєприпаси ще 1 грудня 2023 року – Мін'юст виграв цивільні позови проти іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

У період з 22 травня 2021 року до 15 лютого 2023-го ці боєприпаси вилучили Центральне командування США та військово-морські сили партнерів Штатів з чотирьох окремих транзитних бездержавних суден.

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За американськими даними, боєприпаси передавалися від Ірану єменським хуситам у порушення резолюції Ради Безпеки ООН.

Американське центральне командування зазначає, що прагне працювати з союзниками та партнерами, аби протистояти потоку іранської летальної допомоги в регіоні всіма законними засобами, включно з санкціями США та ООН і шляхом заборон.

"Підтримка Іраном збройних груп загрожує міжнародній і регіональній безпеці, нашим силам, дипломатичному персоналу та громадянам регіону, а також громадянам наших партнерів. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб пролити світло та зупинити дестабілізаційну діяльність Ірану", – підсумовують у повідомленні.

Єменські хусити – союзники ХАМАС у війні з Ізраїлем. Оскільки Ємен та Ізраїль не мають спільного кордону, хусити оголосили Ізраїлю морську блокаду й почали обстрілювати та захоплювати судна в Червоному морі, поставивши під ризик торгівлю через Суецький канал.

10 січня Радбез ООН схвалив резолюцію, яка вимагає від хуситів негайно припинити напади на судна.

У ніч проти 12 січня за вказівкою Байдена США разом із Великою Британією і за підтримки низки країн завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені.

13 січня єменські хусити помилково атакували танкер під прапором Панами, який перевозив російську нафту.

21 березня Bloomberg заявив, що хусити запевнили Росію та Китай у тому, що їхні судна, які пропливатимуть через Червоне море та Аденську затоку, не будуть атаковані.

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