США передали Украине еще 1 млн доз вакцины против COVID-19

Правительство США передало Украине еще около миллиона доз вакцин Pfizer против COVID-19. Об этом сообщило посольство США в Украине.

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"Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении штамма омикрон", – говорится в сообщении.

25 октября 2021 года USAID предоставила Украине средства на закупку одобренного ВОЗ оборудования пассивного охлаждения для доставки вакцин от COVID-19 в 3100 пунктов вакцинации против коронавируса.

С декабря 2021 года в Украине дополнительную прививку от коронавируса уже могут получить люди с ослабленным иммунитетом.

С 22 декабря третью (бустерную) дозу начали делать медикам, работникам интернатов и людям старше 60 лет.

В Минздраве сообщили, что вакцинированные бустерной дозой получат новые COVID-сертификаты, но не сразу.

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Александр Матвиенко

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