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США передали Украине еще 1 млн доз вакцины против COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 11:49
США передали Украине еще 1 млн доз вакцины против COVID-19 - Фото
Вакцина Pfizer против COVID-19 (Фото – EPA)

Правительство США передало Украине еще около миллиона доз вакцин Pfizer против COVID-19. Об этом сообщило посольство США в Украине.

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"Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении штамма омикрон", – говорится в сообщении.

25 октября 2021 года USAID предоставила Украине средства на закупку одобренного ВОЗ оборудования пассивного охлаждения для доставки вакцин от COVID-19 в 3100 пунктов вакцинации против коронавируса.

США передали Украине еще 1 млн доз вакцины против COVID-19

США передали Украине еще 1 млн доз вакцины против COVID-19

США передали Украине еще 1 млн доз вакцины против COVID-19

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Александр Матвиенко
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вакцина коронавирус COVID-19 Pfizer омикрон
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