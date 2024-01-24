США пока не видят серьезного наземного наступления РФ, но все может измениться — Белый дом

Кирби заявил, что очередные удары России по городам Украины говорят о желании Путина сломить украинских граждан

Джон Кирби (Фото: EPA/BONNIE CASH)

США пока не видят серьезного наземного наступления армии России, но оно может начаться, когда земля станет тверже. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, массированный удар россиян по Украине утром 23 января говорит о попытках "сломать волю и хребет" украинцев.

"Мы не видим большого движения на фронте. Ни одна из сторон не добилась большого прогресса, и мы не видим какого-либо серьезного подталкивания россиян к какому-то наземному наступлению. Но я не исключаю, что они попытаются добиться этого, когда почва станет тверже", — сказал Кирби.

Он отметил, что также враг пытается уничтожить украинские системы противовоздушной обороны, но не достигает своих целей.

"Таким образом, отчасти это попытка сломать хребет украинскому народу, но также и попытка заставить украинцев продолжать использовать боеприпасы", — заявил чиновник.

Утром 23 января российские захватчики нанесли 10 ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова, предварительно били ракетами С-300 и Х-22.

По состоянию на вечер в результате удара по Харькову количество погибших возросло до восьми человек, известно о 62 пострадавших. Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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