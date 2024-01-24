США поки що не бачать серйозного наземного наступу РФ, але все може змінитися — Білий дім

Кірбі заявив, що чергові удари Росії по містах України говорять про бажання Путіна зламати українських громадян

Джон Кірбі (Фото: EPA/BONNIE CASH)

США поки що не бачать серйозного наземного наступу армії Росії, але він може початися, коли земля стане твердішою. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.

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За його словами, масований удар росіян по Україні вранці 23 січня говорить про спроби "зламати волю та хребет" українців.

"Ми не бачимо великого руху на фронті. Жодна зі сторін не досягла великого прогресу, і ми не бачимо будь-якого серйозного підштовхування росіян до якогось наземного наступу. Але я не виключаю, що вони спробують це, коли ґрунт стане твердішим", — сказав Кірбі.

Він зазначив, що також ворог намагається знищити українські системи протиповітряної оборони, але не досягає своїх цілей.

"Отже, частково це спроба зламати хребет українському народу, але також і спроба змусити українців продовжувати використовувати боєприпаси", — заявив чиновник.

Вранці 23 січня російські загарбники завдали 10 ударів по Київському та Салтівському районах Харкова, попередньо били ракетами С-300 та Х-22.

Станом на вечір унаслідок удару по Харкову кількість загиблих зросла до восьми людей, відомо про 62 потерпілих. Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Із 41 повітряної мети українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

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