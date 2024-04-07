США против своих войск в Украине. Климкин: Живут в предыдущей реальности "красных линий"

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

США живут в "предыдущей реальности", где всегда создавали условные "красные линии". Об этом в интервью LIGA.net в YouTube заявил министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин, отвечая на вопрос, почему Соединенные Штаты боятся эскалации в вопросе отправки войск в Украину.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Реальность "красных линий", даже в отношении стратегической безопасности, позволяет жить и избегать рисков. Но также не позволяет добиваться результатов", – сказал он.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "никаких американских войск в Украине не будет". По его словам, это политика президента Джо Байдена.

Климкин отметил, что ему импонирует новая позиция президента Франции Эмманюэля Макрона, который, по словам экс-министра, хочет "все эти красные линии зачеркнуть".

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал французский лидер, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину.

На встрече с парламентскими партиями французский лидер заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае вероятного прорыва россиян на Киев или Одессу. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в том числе возможному присутствию в Украине.

Читайте также: От звонков Путину до осознания. Глава МИД Латвии похвалил Макрона за "эволюцию" взглядов