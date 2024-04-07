США проти своїх військ в Україні. Клімкін: Живуть у попередній реальності "червоних ліній"

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

США живуть у "попередній реальності", де завжди створювали умовні "червоні лінії". Про це в інтерв'ю LIGA.net в YouTube заявив міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін, відповідаючи на запитання, чому Сполучені Штати бояться ескалації у питанні відправлення військ в Україну.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Реальність "червоних ліній", навіть щодо стратегічної безпеки, дозволяє жити та уникати ризиків. Але також не дозволяє досягати результатів", – сказав він.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "жодних американських військ в Україні не буде". За його словами, це політика президента Джо Байдена.

Клімкін зазначив, що йому імпонує нова позиція президента Франції Емманюеля Макрона, який, за словами ексміністра, хоче "всі ці червоні лінії закреслити".

На зустрічі з підтримки України, яку 26 лютого скликав французький лідер, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України.

На зустрічі з парламентськими партіями французький лідер заявив, що відправлення військ в Україну можливе у разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу. Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі загроз", коментуючи висловлювання Макрона про можливе відправлення військ НАТО до України в майбутньому.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України", і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливої присутності в Україні.

Читайте також: Від дзвінків Путіну до усвідомлення. Глава МЗС Латвії похвалив Макрона за "еволюцію" поглядів