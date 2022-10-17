США учтут российские атаки дронами при планировании военной помощи Украине – CNN

Администрация президента США Джо Байдена будет учитывать использование Россией дронов-камикадзе в своих будущих решениях и планировании военной помощи Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

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В частности, чиновник сообщил об обсуждении обеспечения Украины системами противовоздушной обороны, что является наибольшей потребностью Киева на этом этапе войны.

14 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина получит зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону, уже в этом месяце.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины завершают курс обучения работе с NASAMS.

Утром 17 октября российские оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе, нанесли ракетный удар по Сумской области и под Днепром.

Вадим Ребрина

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