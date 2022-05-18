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США: Украина должна сама решать, как закончить войну. Наша задача – усилить ее позицию

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 06:42
США: Украина должна сама решать, как закончить войну. Наша задача – усилить ее позицию - Фото
Нед Прайс (скриншот видео Госдепа)

Украина должна сама решать, как закончить широкомасштабную войну против России. Задача США – усилить ее позицию, заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс и признал, что сейчас о переговорах на высоком уровне не может быть и речи.

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Один из репортеров попросил сказать, каким США видят идеальное окончание войны, и отметил: президент Франции Эмманюэль Макрон намекнул на необходимость извлечь уроки Первой мировой войны и не слишком жестоко наказывать Россию.

"Не нам выбирать идеальный эндшпиль. Наши украинские партнеры должны определить, как они хотели бы, чтобы этот конфликт закончился", – ответил Прайс.

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Он добавил, что США и международное сообщество очень бы хотели, чтобы закончился конфликт, кровопролитие и зверства, которые Россия совершает в Украине.

Однако Прайс подчеркнул: цели определяет не США, а правительство Украины, которое выражает волю украинского народа.

"Наша задача – всячески поддерживать наших украинских партнеров, укреплять их позиции за столом переговоров, признавая, что на данный момент о переговорах на высоком уровне не может быть и речи. Мы очень четко услышали от наших украинских партнеров, что существенного прогресса нет, что РФ остается непреклонной на своих позициях", – сказал спикер Госдепа.

Он объяснил, что сейчас США действуют в двух направлениях: "укрепляют руки Киева" и за вторжение наносят на Россию издержки, о которых Москву предупреждали с конца прошлого года.

  • Вчера советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс с Россией приостановлен. Он сказал, что переговоры возобновят, когда с российской стороны последует конкретика, а сейчас "нет смысла мешать падению этой чудаковатой империи".

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Марк Сировой
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война переговоры госдеп Нед Прайс
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