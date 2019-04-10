"Стадион так стадион": Олимпийский сообщил о запросах кандидатов

НСК Олимпийский (фото - пресс-служба стадиона)

В НСК Олимпийский поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов в президенты относительно проведения дебатов. Об этом сообщает администрация администрация НСК Олимпийский.

"От представителя кандидата в президенты Петра Порошенко - на 14 и 19 апреля 2019 года, и от представителя кандидата в президенты Владимира Зеленского - на 19 апреля 2019 года", - отмечается в сообщении.



В НСК Олимпийский инициировали переговорный процесс с представителями Порошенко и Зеленского об обеспечении проведения дебатов на территории спортивного комплекса.



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Порошенко позвал Зеленского на дебаты на НСК Олимпийский на 14 апреля, а тот записал новый ролик, в котором позвал конкурента туда же - но на 19 апреля.

Председатель фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, что Порошенко готов поучаствовать в дебатах с Зеленским и 19 апреля.