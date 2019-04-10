Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.04.2019, 12:15

"Стадион так стадион": Олимпийский сообщил о запросах кандидатов

"Стадион так стадион": Олимпийский сообщил о запросах кандидатов - Фото
НСК Олимпийский (фото - пресс-служба стадиона)

НСК Олимпийский получил запросы на дебаты от представителей кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского

Реклама
Реклама

В НСК Олимпийский поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов в президенты относительно проведения дебатов. Об этом сообщает администрация администрация НСК Олимпийский.

"От представителя кандидата в президенты Петра Порошенко - на 14 и 19 апреля 2019 года, и от представителя кандидата в президенты Владимира Зеленского - на 19 апреля 2019 года", - отмечается в сообщении.

В НСК Олимпийский инициировали переговорный процесс с представителями Порошенко и Зеленского об обеспечении проведения дебатов на территории спортивного комплекса.

Реклама

Читайте также: Команда Зеленского и Суспільне не договорились о дебатах в студии

Порошенко позвал Зеленского на дебаты на НСК Олимпийский на 14 апреля, а тот записал новый ролик, в котором позвал конкурента туда же - но на 19 апреля.

Председатель фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, что Порошенко готов поучаствовать в дебатах с Зеленским и 19 апреля. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 