"Стал долларовым миллионером". В Одесской области военкома и его друзей отправили на фронт

В Одесской области военкома Егора Смирнова, которого обвинили в зарабатывании миллионов во время войны, отправили на фронт. Об этом сообщили в Одесском областном территориальном центре комплектования.

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Военные заявляют, что в социальных сетях распространилась информация о том, что депутат и военком из Южного Одесской области Егор Смирнов "стал долларовым миллионером во время войны, а также "пригрел" в ТЦК двух своих соратников".

В ТЦК осудили попытки незаконного обогащения и злоупотребления должностными полномочиями.

Исходя из общественного резонанса все трое военнослужащих, которые были зачислены в роту охраны военкомата, переведены для дальнейшей службы в одну из боевых бригад на передовой.

"Относительно обнародованной информации инициирована проверка правоохранительными органами по компетенции. Государственным бюро расследования возбуждено уголовное производство", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что НАПК в течение трех месяцев планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц. 24 июля в Киеве был задержан бывший начальник Одесского областного военкомата Евгений Борисов, подозреваемый в незаконном обогащении на 188 млн грн.

26 июля сообщалось, что в трех регионах задержаны чиновники военкоматов во время расследования коррупции.

По словам заместителя министра обороны Павлюка, предварительно 11 человек имеют признаки незаконного обогащения. Читайте также: На западе Украины чиновники военкоматов организовали схемы для уклонистов: фото и детали

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