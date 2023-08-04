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"Стал долларовым миллионером". В Одесской области военкома и его друзей отправили на фронт

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 10:48
Егор Смирнов (Фото: Сергей Братчук/Telegram)

В Одесской области военкома Егора Смирнова, которого обвинили в зарабатывании миллионов во время войны, отправили на фронт. Об этом сообщили в Одесском областном территориальном центре комплектования.

Военные заявляют, что в социальных сетях распространилась информация о том, что депутат и военком из Южного Одесской области Егор Смирнов "стал долларовым миллионером во время войны, а также "пригрел" в ТЦК двух своих соратников". 

В ТЦК осудили попытки незаконного обогащения и злоупотребления должностными полномочиями. 

Исходя из общественного резонанса все трое военнослужащих, которые были зачислены в роту охраны военкомата, переведены для дальнейшей службы в одну из боевых бригад на передовой. 
"Относительно обнародованной информации инициирована проверка правоохранительными органами по компетенции. Государственным бюро расследования возбуждено уголовное производство", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что НАПК в течение трех месяцев планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

  • 24 июля в Киеве был задержан бывший начальник Одесского областного военкомата Евгений Борисов, подозреваемый в незаконном обогащении на 188 млн грн.
  • 26 июля сообщалось, что в трех регионах задержаны чиновники военкоматов во время расследования коррупции.
  • По словам заместителя министра обороны Павлюка, предварительно 11 человек имеют признаки незаконного обогащения.

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Дмитрий Гриниченко
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коррупциявойнамобилизацияодесская областьвоенкоматы
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