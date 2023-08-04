"Стал долларовым миллионером". В Одесской области военкома и его друзей отправили на фронт
В Одесской области военкома Егора Смирнова, которого обвинили в зарабатывании миллионов во время войны, отправили на фронт. Об этом сообщили в Одесском областном территориальном центре комплектования.
Военные заявляют, что в социальных сетях распространилась информация о том, что депутат и военком из Южного Одесской области Егор Смирнов "стал долларовым миллионером во время войны, а также "пригрел" в ТЦК двух своих соратников".
В ТЦК осудили попытки незаконного обогащения и злоупотребления должностными полномочиями.
Ранее сообщалось, что НАПК в течение трех месяцев планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.
- 24 июля в Киеве был задержан бывший начальник Одесского областного военкомата Евгений Борисов, подозреваемый в незаконном обогащении на 188 млн грн.
- 26 июля сообщалось, что в трех регионах задержаны чиновники военкоматов во время расследования коррупции.
- По словам заместителя министра обороны Павлюка, предварительно 11 человек имеют признаки незаконного обогащения.
Читайте также: На западе Украины чиновники военкоматов организовали схемы для уклонистов: фото и детали
Комментарии