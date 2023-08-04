"Став доларовим мільйонером". На Одещині військкома та його друзів відправили на фронт

На Одещині військкома Єгора Смирнова, якого звинуватили у зароблянні мільйонів під час війни, відправили на фронт. Про це повідомили в Одеському обласному територіальному центрі комплектування.

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Військові заявляють, що у соціальних мережах поширилася інформація про те, що депутат та військком з Южного Одеської області Єгор Смирнов "став доларовим мільйонером під час війни, а також "пригрів" у ТЦК двох своїх соратників".

У ТЦК засудили спроби незаконного збагачення та зловживання посадовими повноваженнями.

З огляду на суспільний резонанс усі троє військовослужбовці, які були зараховані до роти охорони військкомату, переведені для подальшої служби в одну з бойових бригад на передовій.

"Щодо оприлюдненої інформації ініційовано перевірку правоохоронними органами з компетенції. Державним бюро розслідування порушено кримінальне провадження", — сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що НАЗК протягом трьох місяців планує перевірити спосіб життя всіх військовослужбовців в Україні, а також їхніх родичів, водіїв і навіть коханок.

24 липня у Києві було затримано колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.

26 липня повідомлялося, що у трьох регіонах затримано чиновників військкоматів під час розслідування корупції.

За словами заступника міністра оборони Павлюка, попередньо 11 осіб мають ознаки незаконного збагачення.

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