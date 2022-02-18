Стариков и детей вывозят фактически насильно — Денисова об "эвакуации" из Донбасса

Правозащитники сообщают о настоящей панике на временно оккупированных территориях Донбасса в связи с проводимой боевиками эвакуацией населения. Людей пожилого возраста и детей из детских домов вывозят фактически насильно, сообщает омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на партнерские правозащитные организации, которые работают в ОРДЛО.

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Мужчинам призывного возраста и лицам, не оформившим паспорт РФ, запрещается выезжать с временно оккупированных территорий, сообщила Денисова.

"По предварительно сформированным спискам планируется эвакуация местного населения железнодорожным транспортом. Людей пожилого возраста и детей из учреждений социального типа (детских домов) вывозят фактически насильно", – написала омбудсмен.

В то же время опрошенные правозащитниками жители говорят, что ситуация в большинстве городов ОРДЛО спокойная, большинство граждан не хотят покидать свои дома.

Денисова призвала их не поддаваться на провокации оккупантов и сохранять спокойствие.

"Выселяя граждан Украины из своих жилищ, страна-оккупант нарушает нормы международного права, согласно которому право на жилье – это одно из важнейших социально-экономических прав граждан", – отметила омбудсмен.

Она обратилась к мировому сообществу с призывом отреагировать на факты незаконной эвакуации из своих домов граждан Украины на временно оккупированных территориях, что может свидетельствовать о подготовке к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.

Вторые сутки боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь.

Сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что в центре оккупированного Донецка, у здания бывшей облгосадминистрации, взорвали автомобиль одного из главарей террористической организации ДНР. Украинский Центр стратегических коммуникаций считает, что это сознательная провокация боевиков.

Главное управление разведки Минобороны заявляет о наличии информации о том, что российские спецслужбы минируют ряд объектов социальной инфраструктуры в оккупированном Донецке.

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Вадим Ребрина

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