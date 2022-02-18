Обстрел Станицы Луганской. Один из главарей боевиков показал видео, как бьет из артиллерии
18.02.2022, 22:07
Скриншот с видео
Один из главарей террористической организации ЛНР Сергей Доренко опубликовал в Instagram видео выстрела из артиллерии, предположительно, по Станице Луганской.
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Геотег к посту — Станица Луганская.
"Эвакуируем людей, стоим на рубеже!" – прокомментировал Доренко видео.
Боевики называют его "генпрокурором" террористической организации ЛНР.
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- 17 февраля боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Станица Луганская. Под обстрел попало здание детского сада, в результате чего, по предварительным данным, трое гражданских получили контузии. Дети, которые в момент обстрела находились в здании, не пострадали.
- Президент Владимир Зеленский назвал обстрел "большой провокацией".
- Украина в ответ на лживые заявления российских пропагандистов об обстреле Станицы Луганской оперативно организовала поездку на место событий 24 иностранных журналистов, чтобы они могли увидеть все своими глазами.
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