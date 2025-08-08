Стармер раскритиковал Израиль за решение о взятии под контроль Газы

Кир Стармер (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер раскритиковал решение властей Израиля о взятии под полный контроль города Газа, заявив что это лишь "продолжит кровопролитие". Об этом премьер написал в соцсети Х.

Стармер назвал "ошибочным" решение израильского правительства о полном контроле над анклавом и призвал пересмотреть его.

Британский премьер также выразил обеспокоенность из-за обострения гуманитарного кризиса в Газе, а также из-за "ужасных и бесчеловечных" условий, в которых группировка ХАМАС удерживает заложников.

"Нам необходимо прекращение огня, увеличение гуманитарной помощи, освобождение всех заложников ХАМАС и урегулирование на основе переговоров. ХАМАС не может играть никакой роли в будущем Газы и должен уйти и разоружиться", – отметил он.

По его словам, Британия вместе с союзниками работает над долгосрочным планом по обеспечению мира в регионе в рамках решения на основе двух государств и "в конечном итоге, по достижению более светлого будущего для палестинцев и израильтян".

"Однако без добросовестного участия обеих сторон в переговорах эта перспектива исчезает на наших глазах. Наше послание четкое: дипломатическое решение возможно, но обе стороны должны отказаться от пути разрушения", – написал Стармер.