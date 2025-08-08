Стармер розкритикував Ізраїль за рішення щодо взяття під контроль Гази

Кір Стармер (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер розкритикував рішення влади Ізраїлю щодо взяття під повний контроль міста Газа, заявивши, що це лише "продовжить кровопролиття". Про це прем'єр написав у соцмережі Х.

Стармер назвав "помилковим" рішення ізраїльського уряду щодо повного контролю над анклавом і закликав переглянути його.

Британський прем'єр також висловив занепокоєння через загострення гуманітарної кризи в Газі, а також через "жахливі та нелюдські" умови, в яких угруповання ХАМАС утримує заручників.

"Нам необхідне припинення вогню, збільшення гуманітарної допомоги, звільнення всіх заручників ХАМАС і врегулювання на основі переговорів. ХАМАС не може відігравати жодної ролі в майбутньому Гази та повинен піти й роззброїтися", – зазначив він.

За його словами, Британія разом із союзниками працює над довгостроковим планом щодо забезпечення миру в регіоні у межах рішення на основі двох держав і "в кінцевому підсумку, щодо досягнення світлішого майбутнього для палестинців та ізраїльтян".

"Однак без сумлінної участі обох сторін у переговорах ця перспектива зникає на наших очах. Наше послання чітке: дипломатичне рішення можливе, але обидві сторони повинні відмовитися від шляху руйнування", – написав Стармер.