Стармер розкритикував Ізраїль за рішення щодо взяття під контроль Гази
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер розкритикував рішення влади Ізраїлю щодо взяття під повний контроль міста Газа, заявивши, що це лише "продовжить кровопролиття". Про це прем'єр написав у соцмережі Х.
Стармер назвав "помилковим" рішення ізраїльського уряду щодо повного контролю над анклавом і закликав переглянути його.
Британський прем'єр також висловив занепокоєння через загострення гуманітарної кризи в Газі, а також через "жахливі та нелюдські" умови, в яких угруповання ХАМАС утримує заручників.
"Нам необхідне припинення вогню, збільшення гуманітарної допомоги, звільнення всіх заручників ХАМАС і врегулювання на основі переговорів. ХАМАС не може відігравати жодної ролі в майбутньому Гази та повинен піти й роззброїтися", – зазначив він.
За його словами, Британія разом із союзниками працює над довгостроковим планом щодо забезпечення миру в регіоні у межах рішення на основі двох держав і "в кінцевому підсумку, щодо досягнення світлішого майбутнього для палестинців та ізраїльтян".
"Однак без сумлінної участі обох сторін у переговорах ця перспектива зникає на наших очах. Наше послання чітке: дипломатичне рішення можливе, але обидві сторони повинні відмовитися від шляху руйнування", – написав Стармер.
- 7 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна має намір встановити військовий контроль над усією територією Гази.
- Цього самого дня глава Держдепартаменту США підтвердив, що Вашингтон не проти повного захоплення сектора Гази Ізраїлем.
- 8 серпня ізраїльське керівництво схвалило план поступового військового захоплення всієї Гази, більшість членів кабінету Нетаньягу з питань безпеки підтримала його пропозицію.
