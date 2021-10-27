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Стефанчук: Надеемся, что Китай поменяет позицию и поддержит Украину в ООН

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 13:10
Стефанчук: Надеемся, что Китай поменяет позицию и поддержит Украину в ООН - Фото
Фото – пресс-служба Верховной Рады

Украина надеется, что Китай пересмотрит позицию и поддержит ее при голосованиях за резолюции ООН о суверенитете и территориальной целостности Украины. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время встречи с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном, сообщает пресс-служба парламента.

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Для Украины является принципиальным непризнание Китаем незаконной попытки России аннексировать Крым и квазиобразования на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, заявил Стефанчук.

"Мы были бы благодарны за соблюдение Китаем этой линии и дальше. Мы также надеемся, что китайская сторона пересмотрит свою позицию и поддержит Украину во время голосований в ООН резолюций, которые касаются суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – подчеркнул Стефанчук.

Спикер Рады отметил, что Украина заинтересована в углублении многолетней дружбы и сотрудничества с Китаем.

Во время встречи стороны обговорили улучшение межпарламентского сотрудничества, в том числе и на уровне комитетов по международным делам и групп дружбы в парламентах. Также поднимался вопрос торгово-экономического сотрудничества.

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Денис Юдин
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Китай сотрудничество резолюция ООН Руслан Стефанчук суверенитет украины
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