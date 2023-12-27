Стефанишина уверена – Евросоюз согласует выделение 50 млрд евро для Украины 1 февраля

Она пояснила, что в настоящее время заблокировано не только решение о 50 млрд евро для Украины, а вообще решение о пересмотре бюджета Евросоюза

Ольга Стефанишина (Фото: LIGA.net)

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью NV, что Евросоюз примет решение о выделении 50 млрд евро для Украины в начале февраля.

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Она пояснила, что в настоящее время заблокировано не только решение о 50 млрд евро для Украины, а вообще решение о пересмотре бюджета Евросоюза.

По словам Стефанишиной, лидеры ЕС так или иначе смогут гарантировать стабильную финансовую помощь Украине – неважно, будет ли это 50 млрд евро или другие средства, предоставленные другим путем.

"То есть здесь нет таких разногласий, как это, например, в Штатах происходит. Поэтому, в принципе, это решение отложено на месяц. 1 февраля уже будет повторное заседание Евросовета, это решение будет рассмотрено и, я уверена, будет принято", – сказала она.

14 декабря 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Венгерский премьер Орбан во время голосования вышел из зала.

Однако венгерский лидер во время этого саммита ветировал решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

Следующий саммит ЕС, на котором должны еще раз рассмотреть 50 млрд евро для Украины, состоится 1 февраля.

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