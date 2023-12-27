Стефанішина впевнена – Євросоюз погодить виділення 50 млрд євро для України 1 лютого

Вона пояснила, що наразі заблоковано не тільки рішення про 50 млрд євро для України, а взагалі рішення про перегляд бюджету Євросоюзу

Ольга Стефанішина (Фото: LIGA.net)

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила в інтерв'ю NV, що Євросоюз ухвалить рішення про виділення 50 млрд євро для України на початку лютого.

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Вона пояснила, що наразі заблоковано не тільки рішення про 50 млрд євро для України, а взагалі рішення про перегляд бюджету Євросоюзу.

За словами Стефанішиної, лідери ЄС так чи інакше зможуть гарантувати стабільну фінансову допомогу Україні – неважливо, буде це 50 млрд євро або інші кошти, надані іншим шляхом.

"Тобто тут немає таких розбіжностей, як це, наприклад, у Штатах відбувається. Тому, в принципі, це рішення відкладено на місяць. 1 лютого вже буде повторне засідання Євроради, це рішення розглянуть і, я впевнена, ухвалять", – сказала вона.

14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Угорський прем'єр Орбан під час голосування вийшов із зали.

Однак угорський лідер під час цього самого саміту ветував рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

Наступний саміт ЄС, на якому мають ще раз розглянути 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого.

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