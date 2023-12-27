Стефанішина впевнена – Євросоюз погодить виділення 50 млрд євро для України 1 лютого
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила в інтерв'ю NV, що Євросоюз ухвалить рішення про виділення 50 млрд євро для України на початку лютого.
Вона пояснила, що наразі заблоковано не тільки рішення про 50 млрд євро для України, а взагалі рішення про перегляд бюджету Євросоюзу.
За словами Стефанішиної, лідери ЄС так чи інакше зможуть гарантувати стабільну фінансову допомогу Україні – неважливо, буде це 50 млрд євро або інші кошти, надані іншим шляхом.
"Тобто тут немає таких розбіжностей, як це, наприклад, у Штатах відбувається. Тому, в принципі, це рішення відкладено на місяць. 1 лютого вже буде повторне засідання Євроради, це рішення розглянуть і, я впевнена, ухвалять", – сказала вона.
- 14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Угорський прем'єр Орбан під час голосування вийшов із зали.
- Однак угорський лідер під час цього самого саміту ветував рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.
- Наступний саміт ЄС, на якому мають ще раз розглянути 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого.
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