Стефанішина впевнена – Євросоюз погодить виділення 50 млрд євро для України 1 лютого
Ольга Стефанішина (Фото: LIGA.net)

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила в інтерв'ю NV, що Євросоюз ухвалить рішення про виділення 50 млрд євро для України на початку лютого.

Вона пояснила, що наразі заблоковано не тільки рішення про 50 млрд євро для України, а взагалі рішення про перегляд бюджету Євросоюзу.

За словами Стефанішиної, лідери ЄС так чи інакше зможуть гарантувати стабільну фінансову допомогу Україні – неважливо, буде це 50 млрд євро або інші кошти, надані іншим шляхом.

"Тобто тут немає таких розбіжностей, як це, наприклад, у Штатах відбувається. Тому, в принципі, це рішення відкладено на місяць. 1 лютого вже буде повторне засідання Євроради, це рішення розглянуть і, я впевнена, ухвалять", – сказала вона.

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