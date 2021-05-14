Стерненко пожаловался на "дурдом" после обвинения в неуважении к суду

Общественного активиста Сергея Стерненко обвинили в неуважении к суду из-за того, что он не явился на заседание. Об этом сам Стерненко написал на своей странице в Facebook.

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Сегодня, 14 мая, в Приморском райсуде Одессы рассматривалось дело, в котором Стерненко обвиняют в умышленном убийстве напавшего на него в 2018 году Ивана Кузнецова. Стерненко не смог явиться на заседание, поскольку на этот же день в Одесском апелляционном суде было назначено рассмотрение ходатайства об изменении ему меры пресечения.

"Судья по самозащите заявил, что я не уважаю суд. Ибо пришел в другой суд, где должен быть обязательно", – написал Стерненко.

Он также резюмировал, что "не пришел в суд, потому что ходил в суд", а происходящее назвал "дурдомом".

23 февраля 2021-го Приморский суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата Сергея Щербича, экс-члена пророссийской партии Родина. Защита Стерненко подала апелляцию на приговор. Активиста отправили в СИЗО на время рассмотрения апелляции.

После вынесения приговора Стерненко в Украине прошел ряд протестов. На одном из них забросали файерами Офис генпрокурора, на другом – обрисовали Офис президента.

9 апреля Сергея Стерненко освободили из СИЗО – его отправили под круглосуточный домашний арест.

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Оксана Житнюк

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