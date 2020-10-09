Стерненко заявил, что вдовы напавшего на него Кузнецова требуют 4,5 млн грн компенсации

По словам Стерненко, адвокаты пытаются убедить суд в том, что это не Кузнецов напал на него, а наоборот

Общественный активист Сергей Стерненко заявил, что бывшая и настоящая жены погибшего при нападении на него Ивана Кузнецова подали иски против Стерненко с требованием материальной компенсации. Об этом активист написал в Facebook.

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По словам Стерненко, адвокаты пытаются убедить суд в том, что это не Кузнецов напал на него, а наоборот — Стерненко напал на Кузнецова.

"Общая сумма исков ко мне – около 4,5 млн грн", – написал активист.

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Вадим Ребрина

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