Стерненко заявил, что вдовы напавшего на него Кузнецова требуют 4,5 млн грн компенсации
09.10.2020, 19:33
Сергей Стерненко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
По словам Стерненко, адвокаты пытаются убедить суд в том, что это не Кузнецов напал на него, а наоборот
Общественный активист Сергей Стерненко заявил, что бывшая и настоящая жены погибшего при нападении на него Ивана Кузнецова подали иски против Стерненко с требованием материальной компенсации. Об этом активист написал в Facebook.
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По словам Стерненко, адвокаты пытаются убедить суд в том, что это не Кузнецов напал на него, а наоборот — Стерненко напал на Кузнецова.
"Общая сумма исков ко мне – около 4,5 млн грн", – написал активист.
- 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран.
- Бывший замгенпрокурора Виктор Трепак рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
- 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. 15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 дней. Суд сопровождался массовой акцией сторонников Стерненко, во время которой правоохранители избили и задержали нескольких активистов, не допустив к ним при этом Красный крест.
- После нескольких судебных заседаний в Киеве Верховный суд постановил, что следующие заседания будут проводиться в Приморском суде Одессы.
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