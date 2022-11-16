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Столтенберг: Падение ракет в Польше ничего не говорит о способности НАТО защищаться

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 15:12
Столтенберг: Падение ракет в Польше ничего не говорит о способности НАТО защищаться - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Инцидент с падением в Польше ракет не был целенаправленной атакой и ничего не говорит о способности НАТО защищаться. Об этом заявил на пресс-конференции генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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"Системы ПВО на востоке (НАТО. – Ред.) созданы, чтобы защищать нас от атак. Баллистические и крылатые ракеты имеют специфические характеристики, которые мы отслеживаем и принимаем решение – это атака или что-то другое", – сказал он.

По словам Столтенберга, скорее всего, это был сбой ракеты украинской ПВО, которая отбивалась от российского массированного удара.

"Эта ракета не имела признаков атаки. Это, в том числе объясняет, почему была такая реакция. Этот инцидент ничего не говорит о нашей способности защищаться от преднамеренных атак", – заверил генсек.

  • 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
  • Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной. Варшава ведет расследование. 
  • Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит Столтенберг. 

Читайте также: Сунак и Шольц о Польше: Причина — ракетные обстрелы России, война против Украины и Путин

Марко Сировой
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