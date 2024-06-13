Столтенберг: Помощь Китая играет ключевую роль в российско-украинской войне

Генсек отметил, что НАТО видит, как Китай "играет ключевую роль в обеспечении или поддержке войны России в Украине"

Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Помощь Китая играет ключевую роль в войне России против Украины, ведь за 2023 год 90% микроэлектроники, импортированной страной-агрессором, поступило из КНР. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

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Столтенберг подчеркнул – электронное оборудование является ключевым для производства разных типов вооружений и Китай создает возможность для России продолжать захватническую войну против Украины.

Он отметил, что НАТО видит, как Китай "играет ключевую роль в обеспечении или поддержке войны России в Украине".

"90% микроэлектроники, которую Россия импортировала в прошлом году, поступило из Китая. Эти предметы, электронное оборудование являются ключевыми для производства ракет, бомб и боевых танков, применяемых в агрессивной войне России против Украины", – сказал Столтенберг.

12 июня стало известно, что лидеры государств G7 по итогам саммита в Италии будут призывать Китай прекратить поддерживать войну России против Украины.

22 мая глава Минобороны Британии Шаппс заявил, что американская и британская разведки имеют доказательства того, что Китай готовит предоставление РФ летальной помощи для использования в войне против Украины.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал, что у Вашингтона нет информации о прямых поставках вооружения из Китая в Россию.

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