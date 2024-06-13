Столтенберг: Допомога Китаю відіграє ключову роль у російсько-українській війні

Генсек зазначив, що НАТО бачить, як Китай "відіграє ключову роль у забезпеченні або підтримці війни Росії в Україні"

Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Допомога Китаю відіграє ключову роль у війні Росії проти України, адже за 2023 рік 90% мікроелектроніки, яку імпортувала країна-агресор, надійшло з КНР. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі.

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Столтенберг наголосив – електронне обладнання є ключовим для виробництва різних типів озброєнь і Китай створює можливість для Росії продовжувати загарбницьку війну проти України.

Він зазначив, що НАТО бачить, як Китай "відіграє ключову роль у забезпеченні або підтримці війни Росії в Україні".

"90% мікроелектроніки, яку Росія імпортувала минулого року, надійшло з Китаю. Ці предмети, електронне обладнання є ключовими для виробництва ракет, бомб та бойових танків, які застосовуються в агресивній війні Росії проти України", – сказав Столтенберг.

12 червня стало відомо, що лідери держав G7 за підсумками саміту в Італії закликатимуть Китай припинити підтримувати війну Росії проти України.

22 травня глава Міноборони Британії Шаппс заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги для використання у війні проти України.

Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки сказав, що Вашингтон не має інформації стосовно прямих постачань озброєння з Китаю до Росії.

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