Столтенберг: Допомога Китаю відіграє ключову роль у російсько-українській війні
Допомога Китаю відіграє ключову роль у війні Росії проти України, адже за 2023 рік 90% мікроелектроніки, яку імпортувала країна-агресор, надійшло з КНР. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Столтенберг наголосив – електронне обладнання є ключовим для виробництва різних типів озброєнь і Китай створює можливість для Росії продовжувати загарбницьку війну проти України.
Він зазначив, що НАТО бачить, як Китай "відіграє ключову роль у забезпеченні або підтримці війни Росії в Україні".
"90% мікроелектроніки, яку Росія імпортувала минулого року, надійшло з Китаю. Ці предмети, електронне обладнання є ключовими для виробництва ракет, бомб та бойових танків, які застосовуються в агресивній війні Росії проти України", – сказав Столтенберг.
12 червня стало відомо, що лідери держав G7 за підсумками саміту в Італії закликатимуть Китай припинити підтримувати війну Росії проти України.
- 22 травня глава Міноборони Британії Шаппс заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги для використання у війні проти України.
- Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки сказав, що Вашингтон не має інформації стосовно прямих постачань озброєння з Китаю до Росії.
Читайте також: Столтенберг: Китай повинен припинити підтримку Росії, якщо хоче зближення із Заходом