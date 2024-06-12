G7 закликатиме Китай припинити підтримку Росії у війні проти України – Bloomberg

Прапор Китаю (Ілюстративне фото: EPA)

Лідери держав G7 за підсумками саміту в Італії закликатимуть Китай припинити підтримувати війну Росії проти України. Про це повідомило видання Bloomberg, журналісти якого ознайомилися з проєктом заяви майбутнього саміту.

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G7 також закликатиме Пекін спонукати Росію вивести війська з України та підтримати справедливий мир.

У матеріалі Bloomberg йдеться, що союзники України звинувачують Китай в тому, що він постачає в Росію технології та деталі для військово-промислового комплексу. Крім того, Пекін допомагає Москві обходити торгові обмеження. Заборонені матеріали часто потрапляють до РФ через треті країни, як-от Китай і Туреччина, або через мережі посередників, пишуть журналісти.

"Постійна підтримка Китаєм російського оборонно-промислового комплексу має значні та широкомасштабні наслідки для безпеки", – йдеться у проєкті заяви, яка ще може змінитися до того, як буде узгоджена лідерами на саміті в Італії.

Очікується, що в межах зусиль щодо протидії обходу санкцій держави G7 та Європейського Союзу запровадять нові обмеження. Вони будуть спрямовані проти банків в третіх країнах, які сприяють торгівлі, а також міститимуть вимогу, щоб компанії посилили перевірки своїх дочірніх підприємств і субпідрядників за кордоном, а крім того — передбачатимуть розширення обмежень на товари західних брендів, які все ще потрапляють до Росії.

22 травня глава Міноборони Британії Шаппс заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги для використання у війні проти України.

Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки сказав, що Вашингтон не має інформації стосовно прямих постачань озброєння з Китаю до Росії.

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