G7 закликатиме Китай припинити підтримку Росії у війні проти України – Bloomberg
Лідери держав G7 за підсумками саміту в Італії закликатимуть Китай припинити підтримувати війну Росії проти України. Про це повідомило видання Bloomberg, журналісти якого ознайомилися з проєктом заяви майбутнього саміту.
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G7 також закликатиме Пекін спонукати Росію вивести війська з України та підтримати справедливий мир.
У матеріалі Bloomberg йдеться, що союзники України звинувачують Китай в тому, що він постачає в Росію технології та деталі для військово-промислового комплексу. Крім того, Пекін допомагає Москві обходити торгові обмеження. Заборонені матеріали часто потрапляють до РФ через треті країни, як-от Китай і Туреччина, або через мережі посередників, пишуть журналісти.
"Постійна підтримка Китаєм російського оборонно-промислового комплексу має значні та широкомасштабні наслідки для безпеки", – йдеться у проєкті заяви, яка ще може змінитися до того, як буде узгоджена лідерами на саміті в Італії.
Очікується, що в межах зусиль щодо протидії обходу санкцій держави G7 та Європейського Союзу запровадять нові обмеження. Вони будуть спрямовані проти банків в третіх країнах, які сприяють торгівлі, а також міститимуть вимогу, щоб компанії посилили перевірки своїх дочірніх підприємств і субпідрядників за кордоном, а крім того — передбачатимуть розширення обмежень на товари західних брендів, які все ще потрапляють до Росії.
- 22 травня глава Міноборони Британії Шаппс заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги для використання у війні проти України.
- Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки сказав, що Вашингтон не має інформації стосовно прямих постачань озброєння з Китаю до Росії.
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