G7 призовет Китай прекратить поддержку России в войне против Украины – Bloomberg

Флаг Китая (Иллюстративное фото: EPA)

Лидеры государств G7 по итогам саммита в Италии будут призывать Китай прекратить поддерживать войну России против Украины. Об этом сообщило издание Bloomberg, журналисты которого ознакомились с проектом заявления предстоящего саммита.

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G7 также будет призывать Пекин побудить Россию вывести войска из Украины и поддержать справедливый мир.

В материале Bloomberg говорится, что союзники Украины обвиняют Китай в том, что он поставляет в Россию технологии и детали для военно-промышленного комплекса. Кроме того, Пекин помогает Москве обходить торговые ограничения. Запрещенные материалы часто попадают в РФ через третьи страны, такие как Китай и Турция, или сети посредников, пишут журналисты.

"Постоянная поддержка Китаем российского оборонно-промышленного комплекса имеет значительные и широкомасштабные последствия для безопасности", – говорится в проекте заявления, которое еще может измениться до того, как будет согласовано лидерами на саммите в Италии.

Ожидается, что в рамках усилий по противодействию обходу санкций государства G7 и Европейского Союза введут новые ограничения. Они будут направлены против банков в третьих странах, способствующих торговле, а также будут требовать, чтобы компании усилили проверки своих дочерних предприятий и субподрядчиков за рубежом, а кроме того — будут предусматривать расширение ограничений на товары западных брендов, все еще попадающих в Россию.

22 мая глава Минобороны Британии Шэппс заявил, что американская и британская разведки имеют доказательства того, что Китай готовит предоставление РФ летальной помощи для использования в войне против Украины.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал, что у Вашингтона нет информации о прямых поставках вооружения из Китая в Россию.

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